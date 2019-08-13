13.08.2019 02:03

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS'ta aynı istikamete seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hasan Yeter yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan Sefa Tombul yönetimindeki 58 SF 430 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan Yeter'in kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek durdu. Kazada sürücü Hasan Yeter ve yanında bulunan Eren Özdal yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sefa Tombul ise kazayı yara almadan atlattı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA