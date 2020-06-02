Sivas'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.
02.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:12
Sivas'ın Suşehri ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Babür'ün kullandığı 24 EH 660 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesinde, Tuğrul Kütükçü idaresindeki 50 AAE 676 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Babür, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA