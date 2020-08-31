Sivas'ta iki köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı Sivas merkezdeki 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas merkezdeki 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla merkeze bağlı Çatalkaya ve Mermer köylerinin 18 Ağustos'ta karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köylerde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA