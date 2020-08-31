Sivas'ta iki köy karantinaya alındı Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çöte ve Aşağı Subaşı köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çöte ve Aşağı Subaşı köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesinin Çöte ve Aşağı Subaşı köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA