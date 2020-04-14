Sivas'ta iki köy daha karantinaya alındı Sivas'ta iki köy karantina altına alındı.

Sivas'ta iki köy karantina altına alındı. Sivas Pandemi Kurulunun aldığı kararla Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyü ve Gölova ilçesine bağlı Boğazköy karantina altına alındı. Ayrıca daha önce karantina altına alınan; Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü, Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyü, Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü ve Koyulhisar ilçesine bağlı Kurşunlu ve Yağcılar köylerinde karantina uygulaması kaldırıldı. - SİVAS Kaynak: İHA