Sivas'ta iki kardeş doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Sivas'ta iki kardeş doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

05.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:28
Sivas'ta iki kardeş doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta yaşadıkları evde doğal gaz sızıntısından etkilendiği düşünülen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta yaşadıkları evde doğal gaz sızıntısından etkilendiği düşünülen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi Onur Apartmanı'nda ikamet eden Y.H.K. (2) ve kardeşi Ş.K'nin (5) sabah mide bulantısı şikayeti yaşaması üzerine anne ve babası sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle bölgeye polis ve 187 Doğal Gaz Acil ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekiplerince evde yapılan müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğal gaz ekipleri de evdeki tesisatta sızıntı olup olmadığını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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