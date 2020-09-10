Sivas'ta iki jeotermal saha ihale edilecek
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Sivas'ta iki jeotermal saha ihale edilecek

Sivas'ta iki jeotermal saha için ihaleye çıkıldı.

Sivas'ta iki jeotermal saha ihale edilecek
10.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:56

Sivas'ta iki jeotermal saha için ihaleye çıkıldı.

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ın Akıncılar ve Suşehri İlçesi sınırları içerisinde yer alan, muhammen bedelleri 51 bin 317 lira 71 kuruş olan iki jeotermal kaynak arama sahası açık arttırma usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 4 bin 984,08 hektar ile 4 bin 949,33 hektar olan sahaların ihaleleri, 22 Ekim Perşembe günü saat 10.00 ve 10.10'da Sivas İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA

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