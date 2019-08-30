Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

30.08.2019 19:28

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolu Suşehri ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Halil Çakmak yönetimindeki 16 LFP 01 plakalı hafif ticari araç ile Osman İlhan yönetimindeki 34 GN 3775 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan sürücü Osman İlhan ile Gülsüm Çakmak, Arslan Kurnaz, Yusuf Karabulut, Hacı Cevahiroğlu, Sevgi Cevahiroğlu, Hayrunnisa Cevahiroğlu, Seher İlhan ve İmran Bilgin yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA