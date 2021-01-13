Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi 2021'de de sürecek

Sivas'ta 2020 yılında doğan her bebek için, şu ana kadar 8 bin fidanın toprakla buluşturulduğu "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesinin 2021 yılında da devam edeceği bildirildi.

Sivas'ta 2020 yılında doğan her bebek için, şu ana kadar 8 bin fidanın toprakla buluşturulduğu "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesinin 2021 yılında da devam edeceği bildirildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, valilik himayesinde hayata geçirilen söz konusu projeyle 2020 yılında doğan her bebek için, toplamda 8 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Projeyle her doğan bebeğin kendisiyle beraber adına dikilen fidanların da büyümesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, projeye katılan ailelerin adreslerine, doğan bebeklerin isimlerinin yer aldığı "İki Fidan Birlikte Büyüyor" belgelerinin gönderilmeye başlandığını belirtti.

Projeye destek veren ailelere teşekkürlerini ileten Duman, "Valimiz Salih Ayhan önderliğinde ilimizde ağaçlandırma seferberliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğanın korunması noktasında gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakmak için azim ve kararlılıkla sahada fidanları dikmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Duman, projenin 2021'de de uygulanacağını aktararak fidan dikimlerine Serpincik bölgesinde devam edileceğini kaydetti.

Duman, Yıldızeli Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde sarıçam gençleştirmesi, toprak işlemesi ile çit ihatası çalışmaları gerçekleştirdiklerine de dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde