Sivas'ta iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:36
Sivas'ta iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar kürüme kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar kürüme kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

O.G. (28) yönetimindeki 06 AK 2432 plakalı kar kürüme aracı, Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi mevkisinde devrildi.

Kazada kürüme aracının şoförü ile yanındaki M.F. yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ilçeye bağlı Yılanlıkaya köyü yakınlarında R.K. (37) yönetimindeki 34 RH 1226 plakalı otomobil ile İ.B. idaresindeki 58 ABP 739 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Esra Erol Demet Akbağ Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 20:37:18. #1.15#
title