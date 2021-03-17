Sivas'ta iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar kürüme kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar kürüme kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
O.G. (28) yönetimindeki 06 AK 2432 plakalı kar kürüme aracı, Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi mevkisinde devrildi.
Kazada kürüme aracının şoförü ile yanındaki M.F. yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan ilçeye bağlı Yılanlıkaya köyü yakınlarında R.K. (37) yönetimindeki 34 RH 1226 plakalı otomobil ile İ.B. idaresindeki 58 ABP 739 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer