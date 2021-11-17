Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti - Haberler
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Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

SİVAS (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli." ifadesini kullandı.

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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