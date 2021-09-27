Sivas'ta iki bacağı kırık halde bulunan ayı yavrusu Elazığ'da tedavi altına alındı

ELAZIĞ (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde iki bacağı kırık halde bulunan ayı yavrusu, Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Paklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe kırsalında sağ ön ve sağ arka bacağı kırık halde bulunan ayı yavrusu, tedavi için Elazığ'a getirildi.

FÜ Hayvan Hastanesinde ameliyata alınan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, AA muhabirine, araç çarpması sonucu yaralandığını tahmin ettikleri ayının, ön tedavinin ardından ameliyata alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Hayvanı besleyerek, serum uygulamalarıyla da genel durumunu düzelttik. Arka bacağında açık kırık vardı ve enfekte olmuştu. Tabi öncesinde antibiyotik tedavisine başladık, enfeksiyonu önlemek açısından. Ön bacağa plaka ve medikal çivi uygulaması yapıldı, arka bacağa da sadece pin takıldı. Kemikteki kırıkları belli bir süre takip edeceğiz. Tedavisini tamamladıktan sonra hayvanı tekrar görevlilere teslim edip, alındığı bölgeye, annesinin yanına bırakacağız."