Sivas'ta iki arkadaş harçlıklarını afetzedeler için bağışladı
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Sivas'ta iki arkadaş harçlıklarını afetzedeler için bağışladı

Sivas'ta iki arkadaş harçlıklarını afetzedeler için bağışladı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki kız arkadaş harçlıklarını, sel ve yangın bölgelerindeki afetzedeler için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki kız arkadaş harçlıklarını, sel ve yangın bölgelerindeki afetzedeler için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Sıla Özgül ve Nisanur Koca, harçlıklarından biriktirdikleri 270 lirayı, yangın ve sel afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Kararı ile AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına bağışlanmak üzere okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan'a teslim etti.

Sıla Özgül, AA muhabirine, Türkiye'de son zamanlarda yangın ve sel gibi çok kötü felaketlerin yaşandığını belirterek, "Aileler zarar gördü, mağdur oldular. Bu ailelere yardım etmek istedim. Okul müdürümüz ile iletişime geçtim, hocam da sağ olsun bana yardımcı oldu." dedi.

Arkadaşının yardım yapacağını öğrenince kendisinin de buna katılmak istediğini aktaran Nisanur Koca ise, "Topladığım harçlığımı getirerek hocamıza verdik. İnşallah bir nebze olsun faydamız olur." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan da öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencimiz telefonla bize ulaştı. Topladıkları harçlıkları devlet kanalıyla felaket bölgesindeki kardeşlerine göndermek istediğini söyledi. Sıla ile arkadaşı Nisanur 270 lirayı getirip bize teslim ettiler. Biz de Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan 'Ben de Varım' destek kampanyasındaki hesap numaralarına havale ederek yardımı ulaştırdık. Dekontu da kendilerini teslim ettik. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bizler, öğretmenleri olarak öğrencilerimize yardımseverliği, ülkemizin zor durumda kaldığında neler yapmaları gerektiğini verebilmişiz."

Sivas'ta iki arkadaş harçlıklarını afetzedeler için bağışladı
Sivas'ta iki arkadaş harçlıklarını afetzedeler için bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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