Sivas'ta ihtiyaç sahibi çocuklara WEFA desteği

Genel merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı iş birliği ve Avrupalı hayırseverlerin katkısıyla kentteki 518 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık giysi hediye edecek.

Genel merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı iş birliği ve Avrupalı hayırseverlerin katkısıyla kentteki 518 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık giysi hediye edecek.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, "2020/2021 Kış Yardımı" çerçevesinde Türkiye'nin 11 ilinde toplamda 5 bin çocuğa kışlık giysi yardımı yapılacak.

Dağıtımlara ilk olarak Sivas'tan başlayan WEFA, kentte yaşayan 30 ihtiyaç sahibi çocuğa çeşitli kışlık malzemeler hediye etti.

Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı iş birliğiyle kent genelinde 518 çocuğun sevindirileceği yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yönelik zekat dağıtımında da bulunuldu.

Yardımların dağıtımına Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül de katıldı.

"Onları böylesine neşeli ve umutlu görmek bizim için en güzel hediye"

Kentteki yardım çalışmalarına katılan WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cumali Keleş, ihtiyaç sahibi çocuklara mont, bot, çorap, bere ile okul çantası, maske ve beslenme çantası hediye ettiklerini belirtti.

İlk aşamada 30 çocuğu sevindirdiklerini aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"İlerleyen günlerde de yardım çalışmamız devam edecek. Sivas'ın farklı ilçelerindeki çocuklarımızı evlerinde ziyaret edecek ve onlara da hediyelerini vereceğiz. Sivas'ta toplamda 518 yoksul çocuğa kışlık malzeme yardımında bulunacağız. Onları böylesine neşeli ve umutlu görmek bizim için en güzel hediye."

WEFA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün ise, hayırseverlerin de desteğiyle Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceklerini hatırlattı.

WEFA, Kayseri, Malatya, Afyon, Yozgat, Gaziantep, Tokat ve Trabzon illerindeki yardım çalışmalarını ise Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle gerçekleştirecek.

Yardımlar son olarak Gümüşhane, Edirne ve İstanbul'da devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde