Sivas'ta ihracat virüse rağmen arttı
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Sivas'ta ihracat virüse rağmen arttı

09.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:16
Sivas'ta ihracat virüse rağmen arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas'ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 68 milyon 310 bin dolar düzeyinde ihracatın gerçekleştirildiği Sivas'ta 2020 yılının aynı döneminde 68 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sivas; Türkiye'de 2020 yılının 11 aylık verileri baz alınarak gerçekleştirilen ihracat sıralamasında 54'üncü sırada yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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