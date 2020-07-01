Sivas'ta ihracat da ithalat da düştü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 44,3 oranında azalarak 5 milyon 954 bin dolar, ithalat ise yüzde 47,6 oranında azalarak 2 milyon 267 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kentte 2020 mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 27,6 azalırken, ithalat da yüzde 38 oranında azaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA