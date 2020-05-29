Sivas'ta ihracat azaldı
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Sivas'ta ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Sivas'ta ihracat azaldı
29.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı Nisan ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında azalarak 8 milyon 224 bin dolar, ithalat ise yüzde 5,6 oranında azalarak 3 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kentte Nisan ayında ihracat bir önceki aya göre ise yüzde 43 oranında artarken, ithalat da yüzde 82,2 oranında arttı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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