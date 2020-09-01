Sivas'ta ihracat arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ve genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ve genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 8 milyon 147 bin dolar, ithalat yüzde 39,6 azalarak 2 milyon 520 bin dolar olarak gerçekleşti. Kentte 2020 temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,9 oranında azalırken ithalat da yüzde 3,5 oranında arttı. - SİVAS

Kaynak: İHA