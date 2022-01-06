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Sivas'ta ihracat 2021 yılında azaldı

Sivas'ta ihracat 2021 yılında azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. TİM'den derlenen bilgilere göre Sivas ihracatta 2021 yılında bir önceki yıla nazaran kan kaybetti.

2020 yılında gerçekleştirdiği 76 milyon 172 bin dolarlık ihracat ile 54'üncü sırada yer alan Sivas 2021'de 71 milyon 713 bin dolarlık ihracat gerçekleştirebildi. Sivas bu miktarla 81 il içerisinde 59'uncu sırada kendine yer bulabildi.

2021 yılında Sivas'ta en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ay 7 milyon 11 bin dolar ile Haziran olurken en az ihracatın gerçekleştirildi ay ise 4 milyon 430 bin dolar ile Ekim olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

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