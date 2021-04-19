Sivas'ta iftar öncesi çıkan tartışmada karısını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Sivas'ta iftar öncesi çıkan tartışmada karısını bıçaklayarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta iftar öncesi çıkan tartışmada karısını bıçaklayarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.P. (60), polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

R.P, adliye binası girişinde basın mensuplarının "Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" cevabını verdi.

Olay

Karşıyaka Mahallesi, 62. Sokak'ta yaşayan R.P. ve M.P. (60) çifti arasında dün iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası M.P, kocası R.P. tarafından bıçaklanmıştı. Göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan M.P, olay yerinde hayatını kaybetmiş, R.P, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde