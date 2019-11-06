Sivas'ta "Huzurlu Evlerde Sağlık Projesi" protokolü imzalandı

06.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:06

Sivas Valisi Salih Ayhan, Numune Hastanesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında hazırlanan "Huzurlu Evlerde Sağlık Projesi" protokol imza törenine katıldı.



İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nde düzenlenen programa Vali Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Mehmet Sayın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sağlık İl Müdürü Selçuk Moğolkoç, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Fuat Şen katıldı.



Ayhan, huzurevinde hizmet alan 60 yaşlıya ve merkezde hizmet veren 50 personele uzman sağlık personeli (diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, eczacı, enfeksiyon hemşiresi, diş hekimi) tarafından sağlık gereksinimlerine yönelik eğitim verileceğini söyledi.

Proje ile sağlık bilincini oluşturmayı, sağlık sorunlarında tutum ve davranışları olumlu yönde etkilemeyi, sağlık sorunlarını çözebilmeyi, yerinde gözlem yapabilmeyi amaçladıklarını belirten Ayhan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sivas Numune Hastanesi arasında proje kapsamında imzalanacak altı ay süreli protokol ile alanında uzman diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar her hafta bir gün görevlendirilerek, yerinde uygulama ve gözlem yapacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Numune Hastanesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA