Sivas'ta huzurevi sakinleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Güncel

Sivas'ta huzurevi sakinleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Sivas'ta huzurevinde kalan yaşlılar da destek oldu.

01.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:02
Sivas'ta huzurevi sakinleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Sivas'ta huzurevinde kalan yaşlılar da destek oldu.

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri, aralarında topladıkları yaklaşık 5 bin lirayı kampanyaya bağışladı.

Huzurevi sakinlerinin kampanyaya destekleriyle ilgili çekilen video da sosyal medyada ilgi gördü.

Yaşlılar videoda, "Huzurevi sakinleri olarak biz de Milli Dayanışma Kampanyasına destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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