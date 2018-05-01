Sivas'ta "Huzur ve Güven" Uygulaması

Sivas'ta, "Türkiye Güven Huzur" asayiş uygulaması yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Güven ve Huzur" asayiş uygulaması kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, parklar, okul çevreleri, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde denetimler yapıldı.

Uygulamada, 2 bin 548 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve bunun sonucunda arama kaydı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 177 aracın kontrol edildiği uygulamada, kural ihlali tespit edilen 10 araç için 9 bin 422 lira trafik cezası uygulandı.

Açıklamada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla uygulamaların devam edeceği bildirildi.