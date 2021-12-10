Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi - Haberler
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Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta hurdalıkta tüpten sızan gazdan zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta hurdalıkta tüpten sızan gazdan zehirlenen 10 İşçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Körtuzla köyü mevkisinde bulunan özel firmaya ait hurdalığa malzeme toplamaya gelen kişilerin aracındaki sanayi tipi tüp yere düştü.

Tüpten sızan hidrojen sülfür ve karbonmonoksitten 10 işçi etkilendi.

Zehirlenen işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama

Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi

Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi

Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi

Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi

Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi

Hurdalıkta tüpten sızan gazdan 10 işçi zehirlendi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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