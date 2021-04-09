Sivas'ta hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
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Sivas'ta hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas'ta hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisindeki bir hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bilgi vermesiyle bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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