Sivas'ta horoz dövüştürdükleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 şüpheliye 56 bin 822 lira ceza
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Sivas'ta horoz dövüştürdükleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 şüpheliye 56 bin 822 lira ceza

Sivas'ta horoz dövüştürdükleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 şüpheliye 56 bin 822 lira ceza
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta polis ekiplerinin bir ikamete yaptığı operasyonda horoz dövüştürdükleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 şüpheliye 56 bin 822 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta polis ekiplerinin bir ikamete yaptığı operasyonda horoz dövüştürdükleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 şüpheliye 56 bin 822 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda söz konusu ikamette 6 dövüş horozu ve 4 deste oyun kağıdı ele geçirdi.

Horozlar Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken 10 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal, horoz dövüştürme ve kumar oynama suçlarından toplam 56 bin 822 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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