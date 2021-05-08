Sivas'ta horoz dövüştürdükleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 şüpheliye 56 bin 822 lira ceza

Sivas'ta polis ekiplerinin bir ikamete yaptığı operasyonda horoz dövüştürdükleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 10 şüpheliye 56 bin 822 lira ceza uygulandı.