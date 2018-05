Sivas'ta 'Hobbit Köyü' Yükseliyor Hd

Sivas Belediyesinin kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa ettiği ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' adlı filmdeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evlerinde sona gelindi. Yapılan çalışma ile bölgede mini bir 'Hobbit köyü' oluşturuldu. Evler, mimarisi ile büyük ilgi çekiyor.

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, kent merkezine yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na benzeri evler inşa etti. Film kahramanı cücelerin yaşadığı evlerin büyüklüğündeki yamaç evleri ilgi görünce sayısı artırılmaya başlandı. Başlangıçta 7 adet yapılan evlerin sayısı 24'e yükseldi. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini bir 'Hobbit köyü' oluştu. Yeni evlerde çalışmalarda sona gelindi. Evlerin iç dekorasyonu tamamlanmasıyla birlikte peyzaj çalışmalarına geçildi.Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenleri ilgisini çekiyor.

'TATİL KÖYÜ HAVASINDA OLACAK

Yeni etap çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Konutlar tamamlandı. Tefriş çalışmaları haricinde imalat noktasında hemen hemen eksikler kalmadı diyebiliriz. Alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ortaya şimdi asıl görüntü çıkmaya başladı. Çok otantik, çok farklı bir görüntü. Burasının ciddi şekilde ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki başlı başına Sivas'a bir değer katacak. Turizm noktasında ilgi çekecek bir alan ortaya çıktı. Tahmin ediyorum bayramdan sonraya kadar burası tamamlanmış olur. 1 ay gibi bir sürede tamamen bitmiş olacağını düşünüyorum. Önemli olan güzel şeylerin ortaya çıkması. Burası insanların üç gün, beş gün doğayla iç içe, her türlü şehir stresinden uzaklaşacağı, kafa dinleyeceği, kitap okuyacağı, şiir yazacağı bir mekan olacak. Aile ortamında kafa dinleyeceği, stresini üzerinden atacağı güzel bir alan. Biz de bunu hedeflemiştik. Bu alan ayrı bir tatil köyü havasında olacak. 17 adet evimiz var, özel bir bölüm oldu. İnşallah ilerde farklı bölümleri de buna ilave etmeyi planlıyorız. Şekil ortaya çıktı, fonksiyonu ortaya çıktı, ihtiyaç olduğu sürece de büyüme çalışmaları devam edecektir dedi.

'ÇOK SAYIDA TALEP VAR'

Hedeflerinin bölgeye 70 ila 80 adet daha Hobbit evi yapmak olduğunu söyleyen Başkan Aydın şöyle dedi

Şu anda talebe cevap veremiyoruz. Çok sayıda talep var. Burası doyumluk değil tadımlık olacak. Bunu sürekli büyüteceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde bu alana 70, 80 civarında bu tür toprağın içerisine gömülü, ön kısmı vadiye bakan ev yerleştireceğimizi ön görmüştük. Bu ihtiyaca göre, talebe göre, zaman içerisinde o sayıya ulaşacak diye düşünüyoruz. Her yerden talep var. Burayı gelip gören herkes bize '5 yıldızlı oteli değil, ben burayı tercih ediyorum' diyorlar. Burada biz müşteri problemi zaten yaşamayacağız. Buraya her gelen kendiliğinden diğer müşterileri de getirecektir. Zaten sayının çok fazla olmaması açısından öyle bir sıkıntımız olmayacak. Bu işi başlatırken daha çok işin ticari boyutundan öte bu alana bir zenginlik katsın, bu alana bir farkındalık katsın istedik. İnsanların şehir hayatından çok muzdarip olduğunu biliyoruz. Böyle alternatif yerler aradıklarını da biliyoruz. Burası kadar mükemmel bir yer ben henüz görmedim. Çok yeri de gezdim, gittim gördüm, her yerin güzel olan yönleri de var ama bir bütün olarak düşündüğümüz zaman burası her yönüyle çok özel bir yer oldu.