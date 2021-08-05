Sivas'ta "Hızlı Tren Çalıştayı"nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi
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Sivas'ta "Hızlı Tren Çalıştayı"nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi

Sivas'ta 'Hızlı Tren Çalıştayı'nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen, "Geleceğe Hızlı Yolculuk, Hızlı Tren Çalıştayı"nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen, "Geleceğe Hızlı Yolculuk, Hızlı Tren Çalıştayı"nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Mustafa Eken, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret ederek kitapçıklardan takdim etti.

Eken, çalıştaya verdikleri destekten dolayı Ayhan ve Bilgin'e de teşekkür etti.

Çalıştay raporunda 132 stratejik plan ve 72 önce çıkan maddenin yer aldığını belirten Eken, "İnşallah tren gelmeden önce hazırlıklarımız Sivas adına iyi olacak, mükemmel olacak. Profesyonel bir şekilde hızlı treni karşılayacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Ayhan ise yüksek hızlı trenin Sivas'a hayırlı olmasını dileyerek, "Biliyorsunuz artık günleri sayıyoruz, 4 Eylül'de inşallah sefer başladığı zaman da bu çalışmaların ne demek olduğu daha da anlaşılır olacak. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de çalıştay düzenlenerek ardından sonuç raporu çıkartmanın güzel bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Hızlı tren gelmeden kendimizi hazırlayacağız. Şehrimiz için hayırlı sonuçlar çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 'Hızlı Tren Çalıştayı'nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi
Sivas'ta 'Hızlı Tren Çalıştayı'nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi
Sivas'ta 'Hızlı Tren Çalıştayı'nın sonuç raporu kitapçık haline getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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