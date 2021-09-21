SİVAS'TA HİTİTLER DÖNEMİ 'APARTMAN' MAĞARALAR İLGİ ÇEKİYOR

SİVAS'ın Gürün ilçesinde M.Ö. 2 binli yıllarda Hititlerin yaptığı kaya mağaraları, mimari yapısıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarih boyunca barınak, sığınak, kale ve yiyecek saklamak için kullanılan mağaralar, görüntüsüyle 3 ve 5 katlı apartmanları andırıyor.

Kaya mağaralarının bulunduğu, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Gürün ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi. İl merkezine 136 kilometre uzaklıktaki Gürün aynı zamanda Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan kritik bir noktada. İlçede dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanan kaya mağaraları ise görüntüsüyle 3 ve 5 katlı ilkel apartmanları andırıyor. Hititlerin, kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturduğu sanılıyor.

MAHALLE HALKI KIŞLIK MALZEME SAKLIYORDU

Kısa süre öncesine kadar mahalle halkı tarafından kışlık malzemelerin saklandığı yerler olarak kullanılan kaya mağaraları, Sivas'ın tanıtımı açısından da önem arz ediyor.

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Levent Malkoç, yazıyı Anadolu'ya getiren medeniyetin Asurlular olduğunu, Asurluların bir süre de Gürün'e hakim olduğunu belirterek "Gürün, aynı zamanda tarihi Kral Yolu ile İpek Yolu'nun da uzantıları üzerindedir. Tamamı insan yapımı olan bu mağaralar Hitit, Asur, Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine de tanıklık etmiştir" diye konuştu.