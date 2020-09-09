Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde elektrik ve elektronik malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
09.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:10
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde elektrik ve elektronik malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Yıldızeli ilçesine gelen gelen 4 kişinin hırsızlık yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, oluşturulan yol kontrol noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 35 elektrik kablosu, 76 şalter, demir kesme makası ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayda kullanılan araca el konuldu.
Kaynak: AA