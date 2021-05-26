Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş yerinden tüfek ve dedektör çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş yerinden tüfek ve dedektör çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen F.F. ile H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları 2 havalı tüfek, 1 av tüfeği ve 1 el dedektörü de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.F. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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