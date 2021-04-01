Sivas'ta hırsızlık yapan 3 şüpheli, Malatya'da yakalandı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kontrol nokrasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 bin 465 lira ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişinin Sivas'ın Divriği ilçesinde hırsızlık yaptığı belirlendi.