Sivas'ta hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı

Sivas'ta bir evden hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ece Mahallesi'nde bir evden 2 dizüstü bilgisayar, 900 lira ve kol saati çalındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sırtlarında çanta görülen 3 kadının geliş güzergahlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KKYS) kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A, R.G. ve S.K'yi Ulaş ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın, tutuklandı.

Kaynak: AA