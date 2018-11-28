Sivas'ta hırsızlık şüphelileri, halk otobüslerine dadandı

SİVAS'ta son 15 gün içerisinde 50'ye yakın özel halk otobüsünden hırsızlık olayı yaşandı. Bir kısmı güvenlik kameralarına yansıyan olaylarda, yaşı küçük şüphelilerin emniyet butonunu kullanarak girdikleri otobüslerden paraları çaldıkları görüldü.

Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. 14 Kasım'da Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki toplanma alanında Hüseyin Çiftçi'nin kullandığı park halindeki 58 H 0219 plakalı halk otobüsünden yaklaşık 50 lira para çalındı. Otobüsteki parasının yerinde olmadığını fark eden şoför, araç içindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde 2 çocuğun otobüsün ön kapısında beklediği görüldü. Birinin, aracın far yakınındaki emniyet butonuyla kapısını açarak içine girip, şoför mahallindeki parayı aldığı görüldü. Otobüs şoförü Çiftçi, görüntülerle birlikte polise başvurarak şikayetçi oldu.

Son olay ise dün gece saatlerinde yaşandı. Gece park halk otobüsünün içerisine giren ve motosiklet kaskı ile kendini kamufle eden bir şüpheli, araç içindeki bir miktar parayı alıp uzaklaştı.

Peş peşe yaşanan olaylardan sonra polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Halk Otobüsleri Kooperatifi de üyelerine dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.