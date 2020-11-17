Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

17.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:14
Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Sivas'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Sivas'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulun C.D'yi, Farabi Caddesi'nde yakaladı.

C.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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