Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
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Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

23.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:55
Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Sivas'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 hükümlü yakalandı.

Sivas'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. ile 7 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.M.D'nin kente olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekibinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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