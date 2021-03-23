Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Sivas'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. ile 7 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.M.D'nin kente olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekibinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer