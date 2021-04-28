Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı
Sivas'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sivas'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.K'nin kente olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekibinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya