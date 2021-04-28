Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı
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Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı

Sivas'ta hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Sivas'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.K'nin kente olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekibinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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