Son dakika! Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika! Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

21.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:02

Son dakika gündem haberi: Sivas'ta 4 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta 4 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Hanlı köyünde yaşayan Y.K, evinin bahçesinden çeşitli malzemeler çalınması üzerine jandarmaya bilgi verdi.

Güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheliler S.D.Ö. (18), O.A. (16) ve T.A'yı (19) yakaladı.

Merkeze bağlı Güney, Kartalca ve Hanlı köylerinde çeşitli tarihlerde evden ve bahçeden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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