Sivas'ta heyelan yol kapattı
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Sivas'ta heyelan yol kapattı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Yerel

Sivas'ta heyelan yol kapattı -Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde meydana gelen heyelan köy yolunu araç ulaşımına kapattı Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde meydana gelen heyelan köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta heyelan yol kapattı

-Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde meydana gelen heyelan köy yolunu araç ulaşımına kapattı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde meydana gelen heyelan köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış heyelana neden oldu. Köy yolu araç ulaşımına kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Yolda temizleme çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta heyelan yol kapattı
Sivas'ta heyelan yol kapattı
Sivas'ta heyelan yol kapattı
Sivas'ta heyelan yol kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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