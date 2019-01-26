Sivas'ta Heyelan
Sivas'ın Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasında kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ın Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasında kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolunun Akşar köyü mevkisinde heyelan oluştu. Yağışın ardından gevşeyen dev kaya parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle Karacaören, Taklak, Polat, Kavşut, Yoncalı, Erence, Çamlıdere, Eskitoprak, Kemallı grup köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA