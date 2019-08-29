Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı
Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı Araçlarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıSİVAS - SİVAS Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı.
Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı
Araçlarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
SİVAS - SİVAS Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Patlama sonrası gelen sel suları 3 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar Su Şehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.