Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı Araçlarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıSİVAS - SİVAS Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı.

29.08.2019 02:34
Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Araçlarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

SİVAS - SİVAS Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Patlama sonrası gelen sel suları 3 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar Su Şehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı
Kaynak: İHA
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