Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı Araçlarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı SİVAS - (SİVAS)İHA-Sivas'ın Koyul ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı.

29.08.2019 01:40
Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı

Araçlarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı SİVAS - (SİVAS)İHA-Sivas'ın Koyul ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayoluna akan sular nedeniyle yoldaki araçlar su altında kaldı. Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı
Kaynak: İHA
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