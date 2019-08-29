29.08.2019 01:50

Sivas'ta HES kanalı patladı Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ile Suşehri ilçesi arasındaki D100 karayolu, Kelkit çayı üzerindeki HES kanalının patlaması üzerine sular altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen 5 otomobil ile bir TIR sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay sonucu ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA