Sivas'ta HES kanalı patladı

29.08.2019 02:30

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

Patlamanın Koyulhisar'da gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

Dere yatağında arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan HES kanalının patlamasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle D-100 kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, suyun dere yatağına başka araçların sürükleme ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. Havanın karanlık olması ve arazi koşulları nedeniyle dere yatağındaki çalışmalarda güçlük yaşanıyor.

Kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleri, yola sürüklenen taş ve kaya parçalarını temizliyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaralılar ise ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma Derneği Ekip Amiri Yalçın Kırılmaz, şöyle konuştu:

"Olay yerine geldiğimizde aşırı su vardı. Sesler, bağırtılar geliyordu. Sudan geçmek mümkün değildi, çok şiddetliydi. Aracın üzerinde 2 kişi yardım istiyordu. İp yardımıyla karşıya geçerek o kişiyi aldık. Akabinde araç sahibi 2 kişiyi daha suyun götürdüğünü bize bildirdi. Sesli arama yaparak yaklaşık 200 metre sonra yaşlı bir kadının sesini duyduk. Su boğazına kadar gelmişti, üşümüştü. Kadının yaklaşık 15 metre yukarısında 9-10 yaşında bir kız çocuğunu da alarak ambulansa sevkini yaptık."

Patlama anında kara yolundan geçen İstanbul'dan İran'a seyreden otobüsteki yolculardan İran uyruklu Ahmad Kuçaki de arıza nedeniyle araçlarının durduğu sırada olayın meydana geldiğini söyledi.

Suyun patlamasıyla 3-4 aracın sürüklendiğini gördüğünü anlatan Kuçaki, dere yatağında sürüklenen kişileri kurtardıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA