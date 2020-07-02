Sivas'ta hemşire adayları telekonferansla mezuniyet heyecanı yaşadı
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Sivas'ta hemşire adayları telekonferansla mezuniyet heyecanı yaşadı

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mezuniyet sevincini videolu telekonferans yöntemiyle yaşadı.

Sivas'ta hemşire adayları telekonferansla mezuniyet heyecanı yaşadı
02.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:00

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mezuniyet sevincini videolu telekonferans yöntemiyle yaşadı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencileri için canlı yayınla online mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende mezun olan hemşire adaylarına bir konuşma yapan Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, hemşirelerin sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesinde, hastalıkların tedavisinde ve bakımında en temel role sahip sağlık ekibinin vazgeçilmez üyeleri olduğunu söyledi.

Kovid-19 ile mücadele edilen bugünlerde hemşirelere ihtiyacın bir kez daha yadsınamaz şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Tuğut, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Kovid-19 salgınında dünya, hemşirelerin ne kadar vazgeçilmez olduğuna tanıklık etmiştir. Bu süreçte hemşireler genellikle zor koşullar altında, şüpheli veya doğrulanmış Kovid-19 hastaları için gerekli bakımı sağlamaktadırlar. Daha büyük kitleleri korumak için virüs ile bulaş riskini bile göze almaktadırlar. Dünün öğrenci hemşireleri ve bugünün ise hemşireleri olarak sizlerin her koşulda özveri ile çalışacağınızı, mesleğinize yüreğinizdeki sevgiyi katarak hayatlar kurtaracağınızı ve pek çok kişinin ve bizlerin kahramanı olacağınızı biliyorum."

Konuşmanın ardından mezun öğrenciler telekonferansla hemşirelik andını içti.

Kaynak: AA

Manşet

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