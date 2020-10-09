Sivas'ta hedef 5 bin tablet

- Sivas'ta hedef 5 bin tablet Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtıma başladı, hedef 5 bin öğrenciye tablet dağıtmak.

- Sivas'ta hedef 5 bin tablet

Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtıma başladı, hedef 5 bin öğrenciye tablet dağıtmak.

SİVAS - Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtıma başladı, hedef 5 Bin öğrenciye tablet dağıtmak.

Sivas Belediyesi, bazı öğrencilerin uzaktan eğitimden istifade edememesi nedeniyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak önemli bir proje başlatmıştı. Sivas Belediyesi 'Eğitime Büyük Destek' sloganıyla çıktığı yolda, bu gün her gibi internet yüklü tabletlerin dağıtımına başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen tablet dağıtım törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tablet dağıtım töreninde konuşan Vali Ayhan, "İlimizin gücü eğitim seviyesiyle alakalı. Belediyemizin atmış olduğu bu adamın takdire şayan olduğunu sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Gerçekten seçildiğinden beri eğitim başta olmak üzere her hususta canla, başla destek olan bir belediye başkanımız. Vali olarak, kurumlarımız olarak, tüm eğitim camiası olarak teşekkür ediyorum. Bunlar uzun vadede unutulmayacak anılardır. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimiz 5 Bin öğrenciye tablet dağıtmak"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hedeflerinin 5 Bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet dağıtmak olduğunu söyleyerek, "13 Mart'tan itibaren tedbirler alındı, okullarımız kapandı ve yeni dönemde de Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda tedbirler alarak okullarımızı açıyoruz. Açmaya da devam ediyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi noktasında sıkıntı yaşamaması için Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimi farklı yollarla çocuklarımıza ulaştırmak adına bir gayret gösteriyor. Sivas Belediyesi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda, Milli eğitim müdürlüğümüz koordinesinde ortak akılla eğitime erişim nokrasında fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına, evinde internete erişim noktasında sıkıntı çeken hemşerilerimize tablet ve internet paketi dağıtmaya karar verdik. Rabbime şükürler olsun yüzümüzün akıyla bu noktaya geldik. Bu gün sembolik olarak öğrencilerimize tablet dağıtımı yapacağız. Haftaya inşallah internet paketleriyle birlikte aylık 30 GB, 12 ay taahhütlü şekilde 2 bin öğrencimize tablet dağıtacağız. Öncelikli 2 Bin olmak üzere hedefimiz 5 Bin öğrenciye tablet dağıtmak. Merkez de bu noktada sıkıntı kalmayacağına inanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 20 öğrenciye sembolik olarak tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Tören sonundaysa protokol üyeleri ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. Tablet alan öğrencilerse Başkan Bilgin'e ve Sivas Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ