Sivas'ta Hedef 100 Milyon Fidan

Sivas Valisi Davut Gül, kentte devam eden ağaçlandırma seferberliği kapsamında 100 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.



Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gül, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'ı ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.



"Yeşil Sivas Projesi" kapsamında 2005 yılında Sivas Valiliğinin de katkılarıyla yılda 8 ila 10 milyon arası fidan dikilmeye başlandığını belirten Vali Gül, "Bugün de fiilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı kendi imkanları ile yaklaşık 13 milyon fidan dikiyor. 2005'li yıllarda başlayan ağaçlandırma seferberliği her yıl artarak devam ediyor. 4 Eylül 2019'da inşallah 10 milyon fidan rakamını yakalayacağız." ifadelerini kullandı.



Sivas'ta yılda 5 milyon fidan yetiştirdiklerini kaydeden Gül, "Bu, Sivas'ta ayrı bir ekonomik sirkülasyon sağlıyor. Hem de fidanlar burada yetiştiği için buranın iklimine, hava yapısına daha uygun oluyor." açıklamasında bulundu.



Orman İşletme Müdürü Sefa Duman da ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelerle tabi afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması için çalıştıklarını vurguladı.

Sivas'ta yüzde 9 olan orman alanlarının yüzde 18'e yükseldiğini belirten Duman, 2023 yılına kadar Türkiye ortalaması olan yüzde 25'e yaklaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Duman, Sivas'taki ormanlık alanların yüzde 42'sinin verimli, yüzde 58'inin ise verimsiz olduğunu dile getirdi.

Ağaç sevgisini aşılamak için çocuklarla birlikte okul bahçelerine fidan diktiklerini belirten Duman, "Çocuklara ağaç sevgisini vermeye çalışıyoruz. Ağaç sevgisini alan çocuklar büyüdüğünde ağacın tek bir dalını bile kestirmiyor. Ağaçları, ormanları çok güzel koruyor." açıklamasında bulundu.



Geçmiş yıllarda Sivas'ta 3 ya da 5 yangın çıktığını belirten Duman, bu rakamın geçen yıl 10'u aştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bunun sebebi sıcaklığın fazla olması ve dikkatsizlik. Anız yakımından dolayı da orman yangınlarına rastlıyoruz. Toprakta hem büyük hem de küçük bitkiler var. Anızları yaktığımızda toprak oluşumuna katkı yapan bütün canlıları da beraberinde yakmış oluyoruz. Dolayısı ile toprak oluşumunu olumsuz yönde etkiliyoruz, toprağı verimsiz hale getiriyoruz. Bu yüzden kesinlikle anız yakımından kaçınmalıyız."



Sivas Valisi Davut Gül, fidanların yetiştirildiği alanları da gezerek yetkililerden bilgi aldı.