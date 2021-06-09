Sivas'ta Haziran ortasında kar yağdı

- Sivas'ta Haziran ortasında kar yağdı Sivas'ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarında, Haziran ortasında yağan kar şaşkınlığa neden oldu Sivas'ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarında, Haziran ortasında yağan kar şaşkınlığa neden oldu.