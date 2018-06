Sivas'ta hayvanlara yapılan 5 yıldızlı otel havadan görüntülendi

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hayvan barınağında sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda bakılıyor. Hayvanların tedavi edildiği barınak hayvan oteli olarak da kullanılıyor

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hayvan barınağında sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda bakılıyor. Hayvanların tedavi edildiği barınak hayvan oteli olarak da kullanılıyor.

2007 yılında yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nin yetersiz olması ve hayvanların daha sağlıklı bir ortamda barınması için Sivas Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Seyfebeli mevkinde daha kapsamlı bir barınak yapılması için hazırlanan proje kapsamında 70 dönüm arazi üzerine yeni bir merkez inşa edildi. 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen merkezin yapımının tamamlanmasının ardından çoğunluğu sokak köpeği olan aralarında kedi ve ördeklerinde bulunduğu yaklaşık bin hayvan buraya taşındı.

Hayvan oteli olarak hizmet verecek

Yaklaşık 6 milyon liraya kurulan yeni merkezde hayvan hastanesi, hayvan ambulansı, oyun parkurları ve doğal ortama uygun donatılar yer aldı. Hasta hayvanların tedavilerinin de yapılacağı yeni merkezde, dışarıdan getirilecek sahipli hayvanlar da ameliyat edilerek tedavi ve bakımları yapılabilecek. Merkezde kent dışına çıkarken evcil hayvanlarını yanlarında götüremeyen aileler için de hayvan oteli hizmeti verilecek.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, belediye olarak yepyeni bir barınağı şehre kazandırdıklarını belirterek,"Burada çeşitli hayvanlarımız mevcut sokak köpeklerimiz, sokaktaki kedilerimiz, kuşlar ve diğer hayvanları burada barındırabiliyoruz. Sivas Belediyesi olarak biz hayvanlara her zaman değer veren bir belediyeyiz. Bu yaptığımız ikinci barınak daha önceki barınağı başla bir bölgede yapmıştık. O barınak tamamen demode oldu. Günümüze artık cevap veremez hale geldi. Başka bir bölgede yepyeni bir barınağı yaparak ilimize kazandırdık. Yaklaşık olarak burada bine yakın hayvanımız barınmaktadır. En iyi koşullarda, en iyi şartlarda bunlara hizmetler belediyemiz tarafından veriliyor. Hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler mevcuttur. Hastanesinden, karantinasına, ameliyat hanelerinden yemek alanlarından hayvan otellerine kadar mevcuttur. Hayvanların bir kısmı kafes sistemi denilen sistemle barınmaktadır. Bir kısmı ise doğal ortamda barındırılacak şekilde dizayn edilmiştir. Hayvanlar belediyemiz için Sivas için önemli canlılardır. Çünkü can taşıyor bizim onları her zaman sahiplenmemiz gerekiyor. Sokaktaki başıboş hayvanlarımız burada her türlü imkana sahip olarak yaşamaktadırlar." dedi.

"Hayvan sevgisi oluşturacağız"

Son günlerde kamuoyunda sokak hayvanlarına karşı son derece kötü muamele hatta işkenceye varacak boyutlarda olaylara tanıklık ettiklerini anlatan Karaman,"Gerçekten bir insan olarak çok üzülüyoruz. Bu tür olayların faillerine mutlaka gereken cezalar verilmeli, kanunlarla bu düzenlenmelidir. Tabi bu tek başına yeterli değil mutlaka insanımıza hayvan sevgisi aşılanmalıdır. Çocuklarımız hayvan sevgisi ile yetiştirilmelidir. Okullardaki öğrencilerimiz, çocuklarımız mutlaka buralara gelip hayvanları ziyaret etmelidir. Sevgi oluşturulmalıdır" diye konuştu.