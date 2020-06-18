Sivas'ta hayvanlar ve barınaklar keneye karşı ilaçlandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlar ile barınakları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı ilaçlandı.
18.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:34
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlar ile barınakları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı ilaçlandı.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve Kadife köyü Kuruseki Mahallesi'nde KKKA vakalarının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu alanlarda bulunan bütün hayvanların ve barınakların Koyulhisar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli ilaçlama işlemlerine başlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA